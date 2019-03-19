الإعدام شنقاً لسيدة ورجلين أدينوا بالاشتراك في قتل زوجها

أوقع قاضي محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، محمد بشير خضر، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على سيدة ورجلين، إدانة بالاشتراك الجنائي في قتل زوج السيدة، بعد ثبوت أدلة الاتهام وإيداع المرافعات الختامية.

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وكان المدانون حسب صحيفة السوداني، قد أنكروا جميعهم التهمة المنسوبة إليهم في جلسات سابقة، مؤكدين أنهم لم يتعرضوا للمجني عليه بالضرب، وأن سبب وفاته زيادة في السكر وتلقيه ضرباً خارج المنزل قبل عودته، وهذا ما أكد عدم صحته شهود الاتهام الذين أوضحوا جميعهم أنهم وجدوا المتهم مضروباً داخل منزله.

وبحسب الاتهام، فإن الشرطة كانت قد أوقفت المدانين بعد تلقيها بلاغاً من الشاكي ابن المجنى عليه بتعديهم على والده بالضرب داخل منزله، وهو في حالة سكر، وتركه دون تقديم المساعدة له، مما أودي بحياته، حيث دونت ضدهم بلاغاً وأحالتهم إلى المحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)