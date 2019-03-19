التاريخ: 19-مارس-2019 فى : حوادث 19 مشاهدة أكدت نيابة الطوارئ بولاية الخرطوم، أن قانون الطوارئ يلزم الأشخاص بتقديم الشكاوى فيما يتعلق بالفساد، ودعت المواطنين للتبليغ عن حالات الفساد. Advertisements وكشف مصدر عن محاكمة (400) متظاهر خلال الاحتجاجات التي شهدتها ولاية الخرطوم، مشيراً إلى تبرئة عدد منهم وإدانة الآخرين. من جهة ثانية، كشف المصدر حسب صحيفة السوداني، عن محاكمات جرت لعدد من بلاغات تهريب العملة والدقيق والوقود والذهب، وشدد على أن نيابة الطوارئ قادرة وعازمة على مواصلة إنفاذ قانون الطوارئ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة (400) متظاهر بقانون الطوارئ بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.