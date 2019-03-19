شركة اتصالات تتعرض لـ(86) سرقة خلال أسابيع

نفذ مجهولون (46) سرقة جديدة وغامضة على أبراج إحدى شركات الاتصالات بمحلية بحري، لتفقد ذات الشركة (86) جهازاً من أبراجها في غضون أسابيع بعد أن تعرضت لـ(40) سرقة بمحلية جبل أولياء جنوب الخرطوم.

وقال مصدر إن الشركة فقدت (46) بطارية “باهظة الثمن” خاصة بتقوية الشبكات والاتصالات، بأبراجها المختلفة بمناطق الدروشاب مربعي (8، 5) والسامراب (10، 2)، موضحاً حسب صحيفة السوداني، أن الشرطة تلقت بلاغاً من موظف بتفويض من الشركة، وحققت ميدانياً في الحادثة وكشفت تحرياتها عن أن السرقات حدثت في أوقات ومواقع مختلفة، عليه دونت الشرطة بلاغاً بالسرقة ضد مجهول وحققت حول الملابسات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)