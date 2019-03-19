زيارة مرتقبة لملك المغرب للسودان

كشف السفير المغربي بالخرطوم محمد ماء العينين عن زيارة مرتقبة لملك المغرب محمد السادس للسودان خلال العام الجاري، واصفاً علاقات البلدين بالممتازة وأنها سمن عسل على حد قوله.

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وقال السفير المغربي في تصريحات محدودة أمس إن هناك (39) اتفاقية مبرمة بين المغرب والسودان، بجانب “52” زيارة وزارية في الاتجاهين خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيراً إلى أن البلدين تربطهما علاقات تجارية واقتصادية كبيرة، ونبه غلى وجود شركات مغربية تعمل في مجال التعدين بالسودان وفقاً لصحيفة الانتباهة، مبيناً أن إجمالي رأس مال شركة (قفا) التي تعمل في السودان لوحدها يبلغ (400) مليون دولار، وزاد قائلاً إنه في ديسمبر 2017م زار (135) من رجال الأعمال السودان لدراسة السوق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)