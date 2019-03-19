دخر الزمان يوجه بمقاضاة مستخرجي شهادات إنجاز للمشروعات الصفرية

طالب والي غرب كردفان الفريق أمن دخر الزمان عمر، بمراجعة المشروعات الصفرية بولايته، ووجه بمقاضاة الذين أسخرجوا شهادات إنجاز لهذه المشروعات . ووجة بحصر أموال الولاية بديوان الحسابات، لضمان إكتمال الدورة المحاسبية للمشاريع التي يتم تمويلها عبر وزارة المالية وأكد عمر لدى زيارته وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية أحمية التخطيط التنموي . وأوضح رؤية المشروعات الخدمية والتنموية بالولاية، وحث على مراجعة الهائاكل والاهتمام بالإحصاء وحوسبة الوزارة تماشياً مع ثورة المعلومات . Advertisements ووجه عمر وبحسب صحيفة آخر لحظة، بضرورة المتابعة والمحاسبة على التجاوزات لتجويد الأداء، وإتباع معايير العمل المقنن وأكد ضرورة مراجعة ديون الولاية قبل الدفعيات . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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