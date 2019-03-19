إيلا يوجه المالية وبنك السودان بتوفير الدقيق والوقود والدواء

التاريخ: 19-مارس-2019 فى : أخبار 16 مشاهدة وجه رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر إيلا وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي بمواصلة الجهود لضمان انسياب واستدامة الاحتياجات الأساسية للمواطن. جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء الاجتماع الخاص بمتابعة توفير السلع الأساسية وذلك بحضور وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الأستاذ مصطفي حولى ومحافظ بنك السودان المركزي يحي حسين جنقول وعدد من الجهات المعنية. واطمأن الاجتماع حسب وكالة السوداني للأنباء، على حجم المخزون المتوفر من سلع الدقيق والوقود والدواء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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