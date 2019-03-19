صحة الخرطوم: “الأندومي” تسبب أمراض الأعصاب والسرطان وإتلاف الدماغ

كشفت وزارة الصحة بالخرطوم، عن أضرار تلحق الأذى بجسم الإنسان بسبب تناول وجبة “الأندومي”، حيث تعمل على إضرار الجهاز العصبي بإتلاف خلايا الدماغ وضعف الذاكرة وضعف القدرة على التركيز، بجانب بعض أمراض الأعصاب منها “الزهايمر ومرض الرعاش”، والإصابة بمرض السرطان .

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وحذرت نائبة رئيس قسم التغذية بوزارة الصحة في الولاية، سوسن محمد الحسن، في تعميم صحفي، الإثنين، من تناول وجبة الأندومي، كونها سهلة التحضير للكثيرين، أصبحت وبحسب شبكة الشروق من الوجبات الأكثر تناولاً وسط الشباب وتحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية والصوديوم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)