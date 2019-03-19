أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019م

التاريخ: 19-مارس-2019 فى : رياضة 193 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * رئيس الهلال: حفزنا الأقمار بـ(9) مليار * الكاردينال يكشف أسرار التسجيلات ويروي الخطير في حوار متعدد الاتجاهات * القنوات الفضائية والمواقع العالمية تتغزل في هلال الملايين وتركز على هدف إدريسا وتصدر الشعلة للهدافين * في حديثه لـ(قوون): صاحب الرقم الصعب يتعهد بتحقيق اللقب * شداد يفجرها داوية ويلغي برمجة التأهيلي والوسيط ويدعو لاجتماع طارئ للمسابقات صحيفة الصدى: Advertisements * قريش: السماني الصاوي لديه مستحقات بقيمة 15 ألف دولار وسنعالج قضيته بحكمة * شداد يفجر أزمة جديدة ويجمد برمجة المرحلة المشتركة للوسيط والتأهيلي وباني يلتزم الصمت * موقع بريطاني مختص بشؤون اللاعبين يصف لاعب الهلال (الفيتوري) بالعاطل * إعفاء أمير كمال ورمضان عجب من قائمة صقور الجديان بسبب الإصابة * المريخ يواصل تحضيراته الجادة بأديس أبابا وسط روح معنوية عالية * المنتخب الأول يدشن تحضيراته لمواجهة الغيني بالهلال * انعقاد الاجتماع الفني لمباراة الأولمبي ظهر اليوم والكيني بالقراند الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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