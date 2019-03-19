بالصور وقفة احتجاجية لموظفي شركة ميقا(البيبسي)

تجمع العشرات من المواطنين أمام شركة ميقا(البيبسي) اليوم الثلاثاء ، ورددوا الهتافات الثورية تضامناً مع المعتقلين الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها العشرات بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير
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