وبحسب تقرير صادر عن اللجنة عن موكب (17) مارس فإن معظم الإصابات قد سببتها عبوات الغاز المسيل للدموع التي يتم استخدامها كسلاح لمجابهة المتظاهرين بالتوجيه المباشر على أجسادهم بالاضافة لعدد من حالات الإختناق.
وكشف التقرير عن اصابة رجل ثمانيني بكسر بعظم القص في القفص الصدري بعد تعرضه للضرب داخل سيارة ووصفت اللجنة في تقريرها حالته الان بأنها غير مستقرة، مُنَوَّم في العناية المكثفة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن اصابة (16) متظاهرا خلال مواكب الخريجين والعاطلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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