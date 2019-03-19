لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن اصابة (16) متظاهرا خلال مواكب الخريجين والعاطلين

اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن اصابة (16) متظاهرا خلال مواكب الخريجين والعاطلين عن العمل التي شارك فيها الالاف يوم الاحد بمدن الخرطوم وامدرمان وبحري

وبحسب تقرير صادر عن اللجنة عن موكب (17) مارس فإن معظم الإصابات قد سببتها عبوات الغاز المسيل للدموع التي يتم استخدامها كسلاح لمجابهة المتظاهرين بالتوجيه المباشر على أجسادهم بالاضافة لعدد من حالات الإختناق.

وكشف التقرير عن اصابة رجل ثمانيني بكسر بعظم القص في القفص الصدري بعد تعرضه للضرب داخل سيارة ووصفت اللجنة في تقريرها حالته الان بأنها غير مستقرة، مُنَوَّم في العناية المكثفة.