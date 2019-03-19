ماذ الكاردينال عن الهلال في نقاط؟؟

الكاردينال : انا لا أنفرد بالقرارات و توجد لجنه خاصه بإصدار القرارت
الكاردينال : أعيد و أكرر لكل من يسمون انفسهم معارضه الهلال ليس ملك الأحد الهلال دوله تسع الجميع و بابنا مفتوح
الكاردينال : بشه رجل مهذب و ذو خلق عظيم و أحد عظماء الهلال ولكن للعمر أحكام و تصرفه الأخير غير مقبول بالمره
الكاردينال : خيرنا بشه بين البقاء و الاعتزال فأختار البقاء و المغادره في نهاية الموسم
الكاردينال : تفاجأت بجواب إعتزال بشه و انتشاره في الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي وانا خارج البلاد رغم الإتفاق بيننا على نهاية الموسم
الكاردينال : التقارير أثبتت ان السبب الرئيسي لإعتزال بشه هو عدم اللعب أساسي مع الزعفوري و طلبت من مجلس الإداره بحل المشكله بدون تدخلي لأن رأي هو عدم عودته
الكاردينال : بشه صنع بلبله دون مراعاه للفريق و ظروف المرحله و الإتفاق اللذي تم بيننا و شطبه عقاب له للتطاول على النادي
الكاردينال : الخلل الذي الحدث بالأمس متعمد و خلفه من خلفه و التحقيق جاري
الكاردينال : سيتم تغيير الكشافات الحاليه لزيادة قوة الإضاءه لتتناسب مع حجم الإستاد
الكاردينال : الإضاءه الجديده للملعب ستصل مطلع أبريل و كلفت 430 ألف دولار
الكاردينال : موفق و مؤمن هم مستقبل السودان و الهلال
الكاردينال : من يقول أن الهلال يقدم هدايا للمريخ أقول له رغم ما تسموه بالهدايا مازال المريخ خلفنا
الكاردينال : شطب شلش تم بواسطة الجهاز الفني و برؤية 4 مدربين
الكاردينال : الجهاز الفني طلب مني ان يتم إخلاء خانة محمود امبده قبل 4 ساعات من قفل السستم و طالبت بإسراع الاجراءات
الكاردينال : العلاقه الطيبه و الود بين الهلال و الأمل سرعت من تسجيل سليم و تمت تلبيه رغبات اللاعب و النادي
الكاردينال : سليم هو اللاعب المهاري اللذي سيلهب المدرجات و سيكون نجم قريبآ
الكاردينال : الفيتوري سجله المجلس و الاخصائيين و خبير أجنبي أكد لي انه اللاعب سيصنع الفارق مع النادي
الكاردينال : الهلال جاهز لأي فريق في ربع النهائي لكن أفضل قورماهيا الكيني لمعرفتنا به
الكاردينال : أمبومبو لاعب خرافي في تحركاته و صناعته و أهدافه
الكاردينال : أبوعاقله هو سلاح المدرعات الخاص بالهلال
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