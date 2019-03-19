شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صحيفة الوطن * الخرطوم وجوبا تتفقان على سحب القوات من المنطقة منزعة السلاح * إنطلاق إجتماعات تحالف قوى “نداء السودان” بفرنسا * الحكومة تعتزم مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات التعدين صحيفة الصيحة * “الحواتي” يدفع بمذكرة إتذار للرئيس وإيلا * موافقة مشروطة للعدل والمساواة لرئاسة البشير فترة إنتقالية * إتصالات سرية بحاملي السلاح في المنطقتين ومبادرة لمساعدي الرئيس صحيفة المجهر * زيارة مرتقبة لملك المغرب الى السودان * “عبدالله جاد الله” مديراً لوكالة السودان للأنباء و”محمد صالح” أميناً للرئاسة صحيفة السوداني * إيلا يزور قطر ويوجه “المالية” وبنك السودان بتوفير الدقيق والوقود والدواء * “الصحة”: تناول “الأندومي” يؤدي للإسابة بالسرطان * شركة إتصالات تتعرض لـ(86) سرقة خلال أسابيع * نيابة الطوارئ تدعو للتبليغ عن الفساد صحيفة آخر لحظة Advertisements * حملات تفتيش للسجون للتحقيق من عدم تعرض المحتجين لإعتداءات * مطالبات بالغاء الدوري الممتاز بسبب السيولة * مقاضاة موظفين بسبب تجاوزات إدارية صحيفة أخبار اليوم * الوطني يناقش قضية الإصلاح والاقتصاد ومعاش الناس والسياسات الحزبية المقبلة * جوبا والخرطوم تتفقان على فتح المعابر وتفعيل المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح * المحكمة توجه تهمة التزوير لمؤسس صفحة ود قلبا الشهيرة صحيفة الإنتباهة * تدمير دبابات ومقتل العشرات في معارك بالجنوب * منسق زيارة الكونغرس يروي لـ(الانتباهة) التفاصيل * رصاصة مجهولة تخترق صالة الوصول بالمطار صحيفة الدار * محكمة الطوارئ: السجن ثلاثة أعوام لصاحب مخبز تلاعب بأوزان الخبز * الدار ترصد الجلسة الجديدة في قضية “ودقلبا” * لن تصدقوا .. شاب يعيش على أهل العقارب والزجاج وشرب البنزين * بالصورة والقلم: أحتراق تانكر أثناء تفريغه للوقود يثير الرعب بشرق النيل * نيابة الطوارئ تؤكد كفالة الحقوق الدستورية لموقوفي الاحتجاجات * اليوم لطلاب شهادة الاساس: أمتحان اسياسيات التربية التقنية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.