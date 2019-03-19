العدل والمساواة تطالب بتحديد موعد جديد لمفاوضات دارفور على أساس وثيقة الدوحة

طالب رئيس مبادرة السلام بحركة العدل والمساواة، أبو بكر حامد نور، الأطراف القائمة على سلام دارفور بالإسراع فى تحديد موعد لانطلاق مفاوضات جادة بخصوص المنطقة، في وقت أكد فيه أن وثيقة الدوحة هى المرجعية الأساسية لأي اتفاق سلام .

وقال نور حسب ما نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، إنهم على استعداد لتوظيف كافة علاقاتهم وإمكانياتهم لخدمة أغراض السلام وإقناع بقية الممانعين من الحركات المسلحة في دارفور للانضمام لطاولة التفاوض، مشيراً إلى دور تشاد وإسهاماتها المستمرة في دفع العملية السلمية بدارفور.