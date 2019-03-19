المكتب القيادي للوطنى يدعو هيئة الشورى للانعقاد

قرر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني فى اجتماعه مساء امس بمركزه العام برئاسة مولانا احمد هارون الرئيس المكلف للحزب دعوة هيئة شوري الحزب للانعقاد لمناقشة الاطار المفاهيمي للمرحلة المقبلة باعتباره يشكل الرؤية الكلية لما ينبغي ان يكون عليه حال الحزب في المستقبل.
وكشف مولانا هارون فى تصريحات عقب الاجتماع ان المكتب القيادي بعد ان استكمل حواره ونقاشه العميق جدا حول ورقة الاطار المفاهيمي للحزب قرر تكوين عدد من اللجان في المحاور المختلفة للورقة التى تشمل قضايا اصلاح الحزب و الاقتصاد ومعاش الناس والسياسات الحزبية ورؤية الحزب للمرحلة المقبلة واعادة توصيف العلاقات الحزبية والحكومية .
وأشار هارون الى ان المكتب القيادى شكل فرق عمل ستعكف علي وضع الخطط التفصيلية والتنفيذية اللازمة لكل هذه المجالات.
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