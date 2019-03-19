ابرز عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019م

نقلة حضارية بأسوان تشمل مدارس وكليات ومنطقة صناعية..

السيسى يتفقد القاعدة الإستراتيجية بالمنطقة الجنوبية ومعبد فيلة

فرحة غامرة بعد الإعلان عن «مترو الأنفاق» بالدقهلية والقليوبية وأسيوط

التعليم: طرح نموذجين تدريبيين لامتحانات الثانوية العامة على الموقع الإلكترونى للوزارة

عبدالعال ومدبولى يتفقدان مشروعات «أسوان الجديدة»..

إرساء حجر الأساس لمحور «دراو» على النيل

«دوري ذكاء» أول دوري تقني رياضي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

الملك يستقبل الأمراء والمفتي العام والمواطنين

هولندا: قتلى في إطلاق نار والشرطة تتعقب مشتبهاً «تركيا»

وزراء وتنفيذيون في كبرى الشركات متحدثون رئيسون في منتدى الأحساء

الجزيرة السعودية:

العاهل البحريني يعقد جلسة مباحثات مع رئيس تركمانستان

(قسد) تضيق الخناق على الجيب الأخير لـ (داعش) في الباغوز

وفد من فناني العالم يزور معرض الرياض للكتاب

ضبط 130 كيلوجراماً من التنباك في تبوك

البيان الاماراتية:

محمد بن راشد: صناعة الأمل في عالمنا العربي تعادل الحياة

محمد بن زايد: قيادتنا حريصة على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين

الشرعية اليمنية تحدد شروط المشاورات

الجيش الجزائري يلوّح بالتدخل في الأزمة

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الوطن القطرية:

قطر وجهة استثمارية رائدة بالمنطقة

أوبك وحلفاؤها يرجئون اتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل لاتفاقهما القائم إلى نهاية يونيو المقبل

«الشورى» يدين هجوم نيوزيلندا الإرهابي

وزيرة الصحة تدشن برنامج «غلاي»

الزمان البريطانية:

العراق يعلن عن اقتراب موعد فتح حدوده مع سوريا

بوتفليقة يؤكد أنّه باق في الحكم والحزب الحاكم يميل الى مطالب الشعب

السترات الصفراء تطيح قائد شرطة باريس

ارتفاع عدد القتلى المدنيين في اليمن رغم الهدنة

وفد أمريكي يطلب من الأزهر تعيين المرأة بمناصب قيادية

الشعب الصينية:

شي يشجع الطلاب الإيطاليين على دعم التبادلات الثقافية الثنائية

مصر: العثور على "مرساوات" أثرية في الساحل الشمالي الغربي

الأخضر الإبراهيمي يقول إن الجزائر تشهد "حالة انسداد" ويحذر من السيناريو العراقي

موريتانيا تطلب من لبنان دعم مرشحها لمنصب مدير عام الألكسو

الرئيس التونسي يعفو عن أكثر من 1500 سجين بمناسبة عيد الاستقلال

قايد صالح يدعو إلى التحلي بروح المسؤولية لإيجاد حل قريب للأزمة بالجزائر