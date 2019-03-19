إنطلاق اجتماعات قوى نداء السودان بفرنسا لدعم الإحتجاجات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إنطلقت بالعاصمة الفرنسية باريس، الإثنين، إجتماعات قوى نداء السودان “المعارض” بحضور كل مكونات التحالف، ومن المقرر أن يستمر الاجتماعات حتى 20 مارس.

وقال مسؤول الاعلام في التحالف، صلاح جلال، إن الإجتماعات تأتي في إطار دعم الحراك الثوري، ووحدة العمل المعارض وتفعيل العمل المشترك على كافة المسارات حتى وصوله الى غايته بنظام جديد يكفل الحريات ويحقق السلام والعدالة والديمقراطية.

وأشار إلى أن الإجتماع إستمع إلى تقرير الأمين العام للتحالف مني آركو مناوي، كما إستمع لتقرير من نائب الرئيس جبريل إبراهيم، وتقرير الموقف السياسي في البلاد قدمته نائب الامين العام لنداء السودان مريم الصادق المهدي، وتقرير العمل الخارجي قدمه أمين الشئون الخارجية للنداء ياسر عرمان.

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وقال جلال، إن الاجتماع سيناقش التقارير وتقييم الوضع السياسي في البلاد ومن ثم مناقشة خطط تطوير العمل فى إتجاه دعم الثورة، بتعزيز وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير، والإنتقال إلى مخاطبة عدد من القضايا التي توسع الثورة وتساعد فى تمددها أفقياً ورأسياً.

وفي 19 ديسمبر اندلعت احتجاجات في السودان بسبب ارتفاع معدل التضخم، وتحولت منذ ذلك الحين إلى تظاهرات ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثين عاما، طالب المشاركون فيها بتنحيه.