حسين خوجلي ومنتقدوه مخطئون ومصيبون

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تداول الناس على نطاق واسع رسالة بالصوت والصورة للاستاذ حسين خوجلي يوجهها لكل أبناء الوطن أن هلموا الى كلمة سواء نحفظ بها بلدنا ونحمي وطننا ويخاطب الجميع بقوله أننا لسنا افضل من الليبيين ولا السوريين ولا العراقيين وهؤلاء تشرذمت بلدانهم وعمها الخراب ، ثم يصل الاستاذ حسين خوجلي الى النقطة الأساسية في كلمته برفض الدعوة للإقصاء محذرا من مآلات سيئة يمكن أن تصل إليها البلد ان لم يستمع الجميع الى صوت العقل ويجلسوا للحوار وصولا إلى بر الأمان.

الى هنا والكلام حسن بل ممتاز فلا مخرج لبلادنا من أزمتها إلا بالحوار والقبول بالطرف الآخر واي دعوة هوجاء للاقصاء ومحاسبة الآخرين على فكرتهم وانتمائهم هي دعوة للفتنة وسيتطاير شررها ويحرق الكل من أشعلها وغيره ، لكن ما لايمكن قبوله في كلام الاستاذ حسين خوجلي واعتباره غلطة كبرى لاتغتفر – وغلطة الشاطر بألف – وصفه للمحتجين في الشارع المنادين بالتغيير بالجرذان وشذاذ الافاق وهي كلمات غير محترمة لاتصدر عن شخص يحترم نفسه ومن يخاطبهم لذا قامت الدنيا عليه ولم تقعد وحق لمنتقديه أن يغلظوا له في القول ويرفضوا طريقته ويبينوا خطورة هذا القول لكن في نفس الوقت ليس لهم حق في الإساءة إلى الرجل بصورة شخصية ولا الى فكرته وانتمائه ولهم الحق أن يحكموا بخطأ قوله ويردوا عليه ويبينوا مدى الخطأ الذي وقع فيه وهذا يكفي.

البعض رأي في كلام حسين خوجلي ردة فعل على الخطأ الفادح الذي ارتكبه بعض الثائرين بالدعوة الى إقصاء الإسلاميين ككل ومنعهم من التواجد في الساحة وان لايكون لهم حق في العمل السياسي وهذا بالطبع شطط زائد وكلام لايمكن أن يستقيم والمتبني له غير مدرك لحقائق الاشياء ولا للواقع على الارض إذ يستحيل اجتثاث طائفة كبيرة ومؤثرة في المجتمع كالاسلامببن ومنطق الحرية والعدالة يقول بحق الكل في الممارسة السياسية المحكومة بضوابط القانون ، وان اي دعوى للإقصاء من اي طرف صدرت هي أمر خاطئ واي جماعة مهما كانت صغيرة فلها الحق في العمل العام وليس لأحد كائنا من كان أن يحجر عليها ويمنعها من العمل ، نقول هذا وفي نفس الوقت نقول إن حسين خوجلي مخطئ في تعبيره عن المنادين بالاقصاء بهذا الاسلوب الشائن وفي النتيجة حسين ومنتقدوه مصيبون ومخطئون في آن واحد .