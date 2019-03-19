الخليج 365: صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة :

– الجوهره تقتحم مقر الاتحاد الافريقي وتخرج بالمثير ، الهلال يترقب قرعة ربع النهائي الكونفدرالى

-الهلال يسلم الابطال حافز العبور ..عريس ليله الاحد يكشف اسرار التأهل..ويؤكد : نستهدف التتويج بلقب الكونفدراليه

-الكاردينال : صرفنا ال ٩ مليار ..الكوكى احدث نقله حقيقيه ، ولامكان للصفقات الخاسره

-المريخ يواجه فاسيل الاثيوبي وديا .

-هدف مبومبو الاسطورى يحصد الاشادات ..وموقع كاف يتغزل فى عملاق السودان

-اكد معالجة الاضاءه فى ابريل عز الدين الحاج :ننتظر القرعه لبرمجه مباريات الممتاز

-القرعه تسحب ظهر غد الجوهره تقتحم الاتحاد الافريقي وتخرج بالمثير

-الهلال يستأنف تدريباته بدون الدوليين غدا

-موقع الكاف يشيد بالهلال

-الكشافات الجديده تكلف الهلال ٤٣٠ الف دولار

-دائرة الكره بالهلال توزع حافز التاهل للاعبين

-دعا المسابقات لاجتماع طارئ شداد يجمد برمجه المرحله المشتركه للوسيط التاهيلى

-الاتحاد الوطنى للشباب يكرم هداف الهلال وليد فى احتفائيه رائعه الشعله: التأهل هديه لجماهيرنا الوفيه ، احلم بالهداف ، والتتويج بلقب بطوله الكونفدراليه ، الهلال فجر موهبتى ..اتصالات وكلاء اللاعبين تلاحقنى ..وانا قادم بقوة انتظرون المادة السابقة اتحاد المحامين العرب ينتصر لإرادة الامة .. بقلم محمد عبد الله المقالة القادمة حسين خوجلي ومنتقدوه مخطئون ومصيبون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.