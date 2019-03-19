شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

أكد مولانا أحمد هارون أن المؤتمر الوطني سيقود تحولا في الحياة السياسية السودانية عماده التغيير والاصلاح ، موضحاً أن التغيير يهدف لتغليب إرادة الشعب على ماسواها وأن تكون إرادته هي الفيصل في التغيير السياسي عبر صناديق الانتخابات الحرة والنزيهة التي تتوفر لها وسائل المنافسة الشريفة العادلة ، مؤكداً أن المؤتمر الوطني يسعى بالاتفاق مع جميع القوى والاحزاب السياسية والحركات المسلحة لجعل التغيير السياسي في السودان يتم عبر إرادة الشعب السوداني وجعل ذلك هو الذي يسود موضحاً أن المؤتمر الوطني لايخشى المنافسة السياسية ويمتلك من الجرأة والشجاعة مايكفي لاجراء المراجعات الحزبية التي تمكنه من تحقيق كافة أهدافه.

وأوضح السيد الرئيس المفوض للحزب ان حزبه يفعل ذلك وهو في أوج قوته وليس منكسراً أو منعزلاً بل من واقع مسئولياته الوطنية والاخلاقية.

الذي يقرأ الكلمات أعلاه للسيد أحمد هارون لايتوقع مطلقا أنها صادرة عن رجل يرأس حزبا لم ينفطم عن السلطة يوما – كما قال الدكتور أحمد بلال – ، وحزب لم يعرف ابدا المنافسة والتنافس إذ أن كل مقدرات الدولة تحت يديه يقرب من يشاء ويقصي من يريد ويستأثر بمال الدولة ويتصرف فيه بلا رقيب ولا حسيب ثم بعد ذلك يتحدث عن المنافسة والتنافس والتغيير والإصلاح الذي يعتمد على تساوي الكل أمام القانون وتساوي الفرص أمام الجميع.

المؤتمر الوطني يامولانا لم يكن يوما من الايام هكذا فكيف تقول اليوم كلاما لايمكن أن يقبله أحد ، بل إنك يا مولانا وانت تطلق هذه التصريحات لاتكون صادقا فيها مع نفسك إذ أنك تعرف اكثر من غيرك ان هذا الكلام لايعدو كونه للاستهلاك السياسي فلا عضوية حزبك ولا الآخرين يصدقونك ومع ذلك لاتجد حرجا في نفسك أن تقول ما قلت.

لرئيس الحزب المفوض نقول استح يامولانا ولاتقل ما انت تعلم أنه غير صحيح .