طقس غائم جزئيا على معظم أنحاء السعودية وسط رياح مثيرة للأتربة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة) فيما تأثر العوالق الترابية و الأتربة المثارة على مناطق ( الرياض ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة). و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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