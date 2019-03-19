الرئيس الروسى يوقع قانونا يحظر بث أخبار كاذبة وإهانة الدولة على الإنترنت

وحذر منتقدون من أن هذا القانون قد يوفر آلية لفرض الدولة رقابة، لكن نوابا يقولون إن الإجراءات الجديدة ضرورية لمكافحة التقارير الإخبارية الكاذبة والتعليقات المسيئة على الانترنت.
ويسمح القانون للسلطات بحجب المواقع الإلكترونية إذا تقاعست عن الالتزام بطلبات حذف المعلومات التى ترى الدولة أنها تتضمن وقائع غير صحيحة.
وبموجب القانون الجديد يمكن تغريم الأفراد ما يصل إلى 400 ألف روبل (6100 دولار) بسبب ترويج معلومات كاذبة على الانترنت تؤدى إلى "إخلال جسيم بالنظام العام".
ويمكن أيضا تغريم الأشخاص الذين يبدون "استخفافا صارخا" على الانترنت بالدولة أو السلطات أو العلم أو الدستور الروسى ما يصل إلى 100 ألف روبل. وإذا كرر الشخص نفس المخالفة يمكن سجنه فترة تصل إلى 15 يوما.
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