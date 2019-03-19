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الوليد بن طلال: طموحى السياسى "صفر".. وأكتفى بالنجاح فى المال والأعمال

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قال رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال ،إنه يكتفى تمام بالنجاح الذى يحققه فى مجال المال والأعمال والاقتصاد، مشيرا إلى أن طموحه السياسى صفر.

وأضاف الوليد بن طلال خلال حوار تلفزيونى، أنه "تحت قيادة رشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير ، وأعمالى الخيرية ونشاطى الاقتصادى فى الخارج لا ينم أبدا على نيتى لأى عمل فى المجال السياسى، وهذا ما يفعله بيل جيتس وبافيت، رغم أنهم كيانات اقتصادية هائلة، إلا أنهم يرفضون الدخول فى عالم السياسة".

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