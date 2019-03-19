إجلاء مئات العائلات غرب الولايات المتحدة بسبب فيضانات نهر ميزورى

وتم تأكيد مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في ما وصفته خدمة الطقس الوطنية الأمريكية "فيضانات نهرية تاريخية".
وأبقت السلطات على تحذيراتها الخاصة بالفيضانات في شرق نبراكسا وجنوب ويسكونسن وأجزاء من أيوا.
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