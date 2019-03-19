إجلاء مئات العائلات غرب الولايات المتحدة بسبب فيضانات نهر ميزورى

أجبرت أمطار غزيرة وفيضانات نهر ميزورى مئات العائلات على ترك منازلهم في الغرب الأوسط الأمريكى، كما أجبرت قاعدة عسكرية تابعة للقيادة الاستراتيجية الأمريكية إلى الحد من عملياتها.

وتم تأكيد مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في ما وصفته خدمة الطقس الوطنية الأمريكية "فيضانات نهرية تاريخية".

وأبقت السلطات على تحذيراتها الخاصة بالفيضانات في شرق نبراكسا وجنوب ويسكونسن وأجزاء من أيوا.