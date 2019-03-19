يذكرأن السفير طارق الوسيمى سفير مصر فى نيوزيلندا، قال إن وسائل الإعلام النيوزيلندية تقول أن مرتكبى الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته عشرات المسلمين أثناء صلاة الجمعة الماضية هى مجموعة منظمة، مكونة من 10 أفراد منتشرين ما بين استراليا ونيوزيلندا، ولهم اتباع فى دول أخرى يسيرون على الفكر المتطرف الشاذ.
وأضاف الوسيمى، أن العملية الإرهابية لم تستهدف المسلمين بل المهاجرين بصفة عامة سواء مسلمين ومسيحيين، متابعا:"سوف أطلب من الحكومة النيوزيلندية زيادة التأمين على المساجد والكنائس القبطية".
وشهدت نيوزيلندا عملية إرهابية دامية، أودت بحياة 50 شخصا وعشرات المصابين فى هجوم على مسجدين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا: محاكمة منفذ مجزرة المسجدين بأقصى درجات الحزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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