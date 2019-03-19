وأضاف فى مقابلة تليفزيونية: "الصحفى جمال خاشقجى كان صديقا، وعملت معه 5 سنوات، وما حدث له جريمة نكراء وكارثة، يجب ألا تتكرر، والغرب اهتم بتسييس قضيته لأهداف سياسية، وأنا على اتصالات مباشرة بأسرة "خاشقجى"، وهم راضون تماما عن إجراءات المحاكمة، وتعامل القضاء السعودى المنصف معها".
وذكر الوليد بن طلال، أن ولى العهد السعودى محمد بن سلمان على رأسه مسئولية كبيرة فى التغير الاجتماعى والاقتصادى والترفيهى والرياضى، ولابد من الوقوف معه.
كانت هذه تفاصيل خبر الوليد بن طلال: لو أجريت انتخابات سعودية الآن سيحصل محمد بن سلمان على 99% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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