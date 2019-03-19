مارسيلو أفضل صانع أهداف لـ جاريث بيل فى ريال مدريد

يشكل مارسيلو ثنائياً ناجحاً مع الجناح الويلزى جاريث بيل فى نادى ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وصنع مارسيلو هدفاً لجاريث بيل فى فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

وذكر الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، أن مارسيلو نجح فى صناعة 3 أهداف لجاريث بيل الموسم الحالى بمختلف المسابقات، ليصبح الظهير البرازيلى أفضل شريك لبيل.

وصنع مارسيلو "هدفين" لجاريث بيل فى نصف نهائى كأس العالم للأندية ضد كاشيما آنتليرز اليابانى، كذلك، أثمرت الشراكة فى الاتجاه الآخر أيضاً، حيث قدم جاريث بيل تمريرة حاسمة لمارسيلو فى مباراة فيكتوريا بلزن التشيكى التى أقيمت بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

واستقبل بيل تمريرات حاسمة من ستة لاعبين آخرين على مدار الموسم الحالى، حيث يلى مارسيلو فى الترتيب مودريتش، مع تمريرتين حاسمتين لهدف، فيما أهداه أودريوزولا، إيسكو، كارفاخال، بنزيمة ولوكاس فازكيز تمريرة واحدة.