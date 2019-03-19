وصنع مارسيلو هدفاً لجاريث بيل فى فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".
وذكر الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، أن مارسيلو نجح فى صناعة 3 أهداف لجاريث بيل الموسم الحالى بمختلف المسابقات، ليصبح الظهير البرازيلى أفضل شريك لبيل.
وصنع مارسيلو "هدفين" لجاريث بيل فى نصف نهائى كأس العالم للأندية ضد كاشيما آنتليرز اليابانى، كذلك، أثمرت الشراكة فى الاتجاه الآخر أيضاً، حيث قدم جاريث بيل تمريرة حاسمة لمارسيلو فى مباراة فيكتوريا بلزن التشيكى التى أقيمت بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.
واستقبل بيل تمريرات حاسمة من ستة لاعبين آخرين على مدار الموسم الحالى، حيث يلى مارسيلو فى الترتيب مودريتش، مع تمريرتين حاسمتين لهدف، فيما أهداه أودريوزولا، إيسكو، كارفاخال، بنزيمة ولوكاس فازكيز تمريرة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مارسيلو أفضل صانع أهداف لـ جاريث بيل فى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.