ترامب يتبرع بـ400 ألف دولار من راتبه لمؤسسات أمريكية

وقال الرئيس الأمريكى ترامب، فى تعليق على صورة ضوئية من أول "شيك" يتبرع به بقيمة 100 ألف دولار، "على الرغم من أن الصحافة لا تحب الكتابة عنها، ولا أحتاج إليها، فإننى أتبرع بمرتب رئاسى السنوى بمبلغ 400 ألف دولار لوكالات مختلفة على مدار العام، وهذا إلى وزارة الأمن الداخلى – فى إشارة إلى شيك قيمته 100 ألف دولار.. إذا لم أفعل ذلك فسوف يكون هناك جحيم على الدفع من وسائل الإعلام المزيفة!".
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