رقم رائع لمانشستر سيتي هذا الموسم على ملعبه

وخلال 24 مباراة نجح مانشستر سيتي فى تسجيل 92 هدفًا، بواقع 53 فى الدوري و39 فى البطولات الأخرى، أى أنه يسجل فى كل مباراة 3.8 هدف.
ويحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي حاليًا بشكل مؤقت برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول مع العلم أن الريدز خاض مباراة أكثر.
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