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رقم رائع لمانشستر سيتي هذا الموسم على ملعبه

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حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رقمًا مميزًا هذا الموسم خلال المباريات التى خاضها على ملعبه، بعدما وصل للمباراة رقم 24 هذا الموسم على ملعب الاتحاد.

وخلال 24 مباراة نجح مانشستر سيتي فى تسجيل 92 هدفًا، بواقع 53 فى الدوري و39 فى البطولات الأخرى، أى أنه يسجل فى كل مباراة 3.8 هدف.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة حاليًا بشكل مؤقت برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر مع العلم أن الريدز خاض مباراة أكثر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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