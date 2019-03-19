بايرن ميونخ يفقد 10 لاعبين فى فترة التوقف الدولية

يفقد نادى بايرن ميونخ الألمانى 10 لاعبين خلال فترة التوقف الدولية التى انطلقت أمس الاثنين.

واستدعى يواكيم لوف المدير الفنى لمنتخب ألمانيا 5 لاعبين من نادى بايرن ميونخ وهم مانويل نوير، يوزوا كيمتيش، نيكلاس زوليه، ليون جوريتزكا، وسيرج جنابري.

كما اختار ديديه ديشامب، المدير الفنى لمنتخب فرنسا، كينجسلى كومان ضمن قائمة "الديوك" التى تستعد لخوض أول مباراتين فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ضد مولدوفا يوم 22 مارس وآيسلندا يوم 25 من الشهر ذاته.

كما يتواجد ثنائى بايرن ميونخ، ديفيد ألابا وروبيرت ليفاندوفسكى مع منتخبى النمسا وبولندا، بينما تم استدعاء الثنائى جيمس رودريجيز وألفونسو ديفيز مع منتخبى كولومبيا وكندا.

وحقق فريق بايرن ميونخ، فوزاً كبيراً على نظيره ماينز بنتيجة 6-0، خلال المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب "أليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 60 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على بوروسيا دورتموند صاحب الوصافة.