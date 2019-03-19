إعلامية شهيرة تفاجئ متابعيها بإطلالة صادمة

فاجأت الإعلامية لجين عمران، متابعيها بإطلالتها الجديدة والمختلفة تمامًا، إذ عمدت إلى الظهور بشعر قصير للمرة الأولى.

ولطالما عُرفت لجين بشعرها الأسود الطويل، والذي حافظت على مظهره طوال سنوات عملها وشهرتها، قبل أن تظهر بصورة ومقطع فيديو نشرتهما عبر حسابها في موقع "تويتر"، وهي بشكل مختلف.

كما ظهرت بالإطلالة الجديدة على صفحة غلاف "فوغ" العربية، فيما لم تعلق الإعلامية مطلقًا على إطلالتها.

يذكر أن لجين عمران نظمت حفلًا ضخمًا مرة أخرى لابنتها في إمارة دبي قبل يومين بمناسبة زواجها، وحضره عدد من شهيرات الإعلام والفن.

