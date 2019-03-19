جوجل ينشئ موقع خاص بتطوير ألعاب أندرويد

ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فإن المنتدى الجديد يحتوى على روابط لمواضيع مهمة مثل كيفية تسجيل الدخول السلس، وتطوير وحدات الألعاب، وكيفية دعم برمجيات 64 بت، إضافة إلى امتلاكه لأدوات يمكن الاستعانة بها فى مراحل تطوير الألعاب، كما أنه يوفر جميع المواضيع المتعلقة بتطوير الألعاب فى مكان واحد.
ومن المنتظر أن يكون هذا الموقع الجديد نافذة مهمة ومفيدة للمطورين، وخاصةً للجدد منهم، ومع اقتراب مؤتمر الألعاب GDC، قد نرى المزيد من المحتوى المضاف عليه.
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