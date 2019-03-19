الوليد بن طلال: محمد بن سلمان مهندس إيقاف انهيار الاقتصاد السعودى

وأضاف الأمير الوليد بن طلال، فى حوار تليفزيونى - عند سؤاله عن رأيه فى إنجازات صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودى - "كتبت خطاب صفحتين فيها 4 طلبات فقط، ولكن ما قام به محمد بن سلمان الحين سوى أضعاف مضاعفة لها وما طالبت به "قُزم" الآن كثير، وحُجم وضخم الحمد لله، فكنت أطالب بأشياء خطيرة لإيقاف النزيف والخطر".
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