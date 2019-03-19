كبار مشرعي "الشيوخ الأمريكي" يؤكدون دعمهم للمقاومة الإيرانية

أكد عدد من كبار مشرعي مجلس الشيوخ الأمريكي، على دعمهم المقاومة الإيرانية، و خطة زعيمتها مريم رجوي، ذات الـ 10 بنود، فيما أدانوا حيل وأعمال نظام الملالي، المتمثلة في المؤامرة الإرهابية وشيطنة المقاومة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر عقد تحت عنوان «حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران» بقاعة جون كينيدي، في مجلس الشيوخ الأمريكي، ضم كبار أعضاء وشخصيات المجلس من الحزبين، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات السياسية البارزة.

وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات، منها استمرار الانتفاضة الإيرانية، وآفاق التغيير في إيران، وبحث دعم الحزبين للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يمثل بديلا حقيقيا للنظام الإيراني.

واحتضن المؤتمر العديد من الشخصيات من بينهم، جين شاهين، عضو لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة القوات المسلحة ولجنة الاعتمادات المالية، وجون بوزمان، عضو لجنة الاعتمادات المالية، و الجنرال جيمز جونز، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة أوباما، بالإضافة إلى السيناتور جوزف ليبرمان، المرشح السابق لنائب الرئيس الأمريكي، والحاكم توم ريتش، أول وزير للأمن الداخلي الأمريكي، وعدد من الشخصيات الأخرى.

وهنأت السيناتورة، جين شاهين، الشعب الإيراني، بحلول عيد النوروز، فيما أكدت دعمها لكفاح الشعب الإيراني، من أجل الحرية وإقامة دولة حرة على أساس احترام حقوق الإنسان، والتعايش السلمي مع الدول الأخرى.

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بدوره أشار السيناتور جون بوزمان، عضو لجنة الاعتمادات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى الدعم الواسع للمقاومة الإيرانية، ودعم نضال الشعب الإيراني، فيما سلط الجنرال جيمز جونز، الضوء على سياسة النظام الإيراني، لنشر الحروب في المنطقة، ونشر التطرف في الشرق الأوسط .

واعتبر "جونز" المؤامرات الإرهابية للنظام ضد المقاومة الإيرانية الوجه الثاني للقمع الداخلي، فيما قدم شرحًا لانتفاضة الشعب الإيراني، تهدف إلى التخلص من سلطة الملالي.

وأكد قائلا «نحن نعلم أن القمع والفساد، مهما كان شديدًا، لا يوقف شجاعة وتطلعات الشعب الإيراني، الذي يطالب بالحق في الحرية".

من جانبه قال السيناتور "جوزيف ليبرمان"، المرشح السابق لنائب الرئيس الأمريكي، أن ضغوط العقوبات الأمريكية، أدت إلى إنهاك نظام الملالي، مشددا على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني.

