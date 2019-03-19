قطر تفشل فى استخدام السودان لأجنداتها التخريبية

فيما حاول السفير القطرى فى الخرطوم عبد الرحمن بن على الكبيسي، نفى ما راج أخيرا فى بعض الصحف السودانية ومواقع التواصل الاجتماعى حول توتر العلاقات بين الخرطوم والدوحة، أن علاقات السودان وقطر فوق الممتازة، مستدلا بانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة العليا بين البلدين الأسبوع المقبل فى الدوحة برئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين. وأكد عدم مغادرة الطلاب القطريين السودان، مشيرا إلى أنهم فى إجازة عادية.
وفى الأسابيع الأخيرة، كشف محللون سياسيون أكاذيب الدوحة، إذ إن قطر أوكلت للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وهو ذراع سياسية لجماعة الإخوان التى تمولها الدوحة وتتحكم فيها، الهجوم على الرئيس السودانى واتهامه بالدكتاتورية والاستبداد، وعبر قناة الجزيرة نقلت تسريبات مجهولة عن لقاء سودانى إسرائيلي، أو عبر وكلائها فى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذين هاجموا «الاستبداد والدكتاتورية» فى السودان.
وقررت الخطوط الجوية القطرية، تعليق جميع رحلاتها من وإلى السودان، اعتبارا من بداية أبريل المقبل.
ووفق تعميم قطرى صادر بهذا الشأن، فإن آخر رحلات الخطوط القطرية من وإلى السودان ستكون بتاريخ 31 من الشهر الجاري.
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