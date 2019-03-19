ممثل تركي شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صورا فاضحة لهما

بعدما قامت بنشر صورة فاضحة لهما على مواقع التواصل الإجتماعي، لجأ الممثل التركي برك أوكتاي بطل مسلسل "علاقات معقدة" إلى القضاء حيث تقدم رسميًا ببلاغ ضد زوجته ميرفي شاربتشي أوغلو.

بدورها ميرفي شاربتشي أوغلو التي رفعت دعوى طلاق أكدت لمكتب المدعي العام أن حسابها تعرض للقرصنة وتم نشر الصور عليه بدون علمها حيث قالت: "الحساب الذي تم نشر الصور عليه قد تم اختراقه".

المدعي العام من جهته وبعد التحقيقات اللازمة أوضح أن شاربتشي أوغلو كذبت على المحكمة بموضوع اختراق الحساب حيث تبين أن الحساب تابع لشخص واحد، مما يعني كذبها، كما أكد المدعي العام أنه أرسل ملف ميرفي شاربتشي أوغلو والضحية برك أوكتاي إلى مكتب الصلح قبل بدء المحاكمة العلنية، وفي حالة عدم الصلح أو تنازل الطرفين عن القضية، فسوف تتم محاكمة ميرفي بالسجن من عامين إلى 6 أعوام.

