تخوفات من قانون بريطانى جديد لمكافحة الإباحية على الإنترنت

حذر المدافعون عن الخصوصية من أن الحظر المفروض على الإباحية فى بريطانيا قد يمنح الهاكرز فرصة مثالية لابتزاز الناس، إذ أعربوا عن قلقهم بشأن إجراءات التحقق من العمر، وقالوا إنها توفر ذخيرة كافية للمجرمين.

فقد يؤدى تسرب البيانات المحتمل إلى الكشف عن الأسماء ورسائل البريد الإلكترونى وحتى مستندات التعريف مثل رخص القيادة وجوازات السفر المستخدمة للتحقق من العمر.

وقد تم تأجيل إجراءات التحقق من العمر بسبب الصعوبات التقنية والتى ستجبر مقدمى الصور الإباحية على توفير طريقة شاملة وآمنة لتقديم دليل على العمر، ويمكن القيام بذلك عن طريق تحميل صور جواز سفر أو رخصة قيادة، كما يمكن أن يتم ذلك أيضًا عن طريق شراء "جواز مرور إباحي" من بائع جرائد مقابل 4.99 جنيه إسترلينى لكل جهاز.

وسيكون "جواز المرور الإباحى" متاح فقط للبالغين، وسيتم التحقق من العمر بواسطة البائع، وسيكون المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام (BBFC)، الذى يصنف الأفلام فى المملكة المتحدة، الجهة المنظمة للتحقق من العمر.

وسيتم حظر أى مواقع يكتشف فشلها فى تدبير الحماية المصمم لحماية الأطفال من محتوى الاباحى عبر الإنترنت، بواسطة جميع مزودى خدمة الإنترنت البريطانيين.

من المتوقع أن يتم الإعلان عنه فى أبريل، لكن قد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل تنفيذه بالكامل.