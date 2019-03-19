تفاصيل خدعة ” مابين عد بابكر والمندرة ومانهاتن”

في مطلع الألفية ونهاية التسعينيات، حضرت إلى السودان في إجازة من المُغتَرب بعد غياب دام لنحو خمس سنوات.

ولهوس المغتربين في الإستثمار في الاراضي والعقار أرشدني أحد الأصدقاء لشراء اراضي بمنطقة استراتيجية لها مستقبل عظيم إذ سيقوم قربها المطار الدولي الجديد للعاصمة السودانية الخرطوم.

تلقفت الفكرة بحماس، وذهبت إلى مكاتب عقارات بـ “حلة كوكو” بالخرطوم، ولم يصدق أن يظفر بي أحد السماسرة الفطاحلة.

طوت سيارتنا الأرض، بعد أن سرقت نداوة وجهي الهجير، لتقف على أرض خلوية جرداء بمنطقة عد بابكر شرقي الحاج يوسف، وطفق السمسار يتغزل في الأرض وهو يشير لسور المطار الحلم، ويقول أن هذه ستصبح بمثابة حي العمارات الحالي المقابل للمطار، ولن تبيعها بعد أشهر إلا بالدولار، ثم ساعده صاحب الأرض الذي طق صدره مقترحا عليا فوق هذه الأرض مصاهرة بزواج، وظلا أحدهم يخت والآخر يشيل مفرطين في المديح.

ومع أشعة الشمس الحارقة التي كانت تلفح وجوهنا وحديثهم الحالم عن مستقبل الأرض الواعد، أغمضت عيناي لأجد نفسي وأنا بين ناطحات مانهاتن بنيويورك، دلفت بسيارتي إلى مرآب السيارات، وقبل أن تلامس قدماي الأرض، يتجه نحوي شاب أنيق يرتدي بدلة رسمية مع ربطة عنق، يحييني باحترام مرحباً سيدي نعم أعرفك أنت من سكان الطابق الـ 220 أنا هنا لمساعدتك، يحمل عني حقيبتي الصغيرة ويتجه بي على سلالم كهربائية إلى مصعد زجاجي انطلق بنا كالريح، وأنا أطل من فوق السحاب على مدينة نيويورك الصاخبة ومعالمها الباذخة الجمال، في دقائق معدودة وجدت نفسي أمام باب شقتي الفخيم ثم يودعني مساعدي وينصرف.

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وأنا أهم بالدخول، أدخل يدي المتجمدة من برودة الطقس في جيب مِعطَفي باحثاً عن الدفء، ثم أفتح عيناي لتمرير بطاقتي الذكية لفتح باب الشقة، لأجد نفسي تحت لهيب الشمس بين سمسارين في صحراء “عد بابكر”!

صرفت النظر بعدها عن شراء الثلاثة آلاف متر، وما أن يمر عام أو بعضاً منه لتصرف الحكومة نفسها عن موقع المطار شرقي الحاج يوسف، لينتقل إلى جنوب أمدرمان، وترتحل معه أحلام مخططات مدينة درة المطار ومدينة المندرة درجة اولى مقابل المطار الجديد الذي روج لها بـ ” الإستثمار المضمون”.

ليُفاجأوا بعدها بأعوام أن تطور المنطقة سيؤجل لنحو نصف قرن أو يزيد ، قد لا يحضره حتى الأحفاد، وينقلب إسم “المندرة” بين عشية وضحاها إلى “المقلبة”، ليتكرر ذات السيناريو الذي عشته قبل عقدين، ليؤكد لنا أن الأحداث ستظل نفسها “هي هي” دون تطور أو تقدم في السودان ولو بعد مائة عام.

والله المستعان

بقلم : ابومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)