ويقيم مهرجان نيش أووردز، التابع لمجلة نيش البريطانية الشهيرة والتي تطبع باللغة الإنجليزية في مصر احتفالية تضم صفوة من فناني مصر ونجوم المجتمع وأفضل الشركات المنتجة للأعمال الدرامية والسينمائية والغنائية.
ويقوم المهرجان باستضافة وتكريم، عدد كبير من مديرين و رجال أعمال كبرى الشركات والعلامات التجارية، وذلك تقديرًا لما قدموه لخدمة المجتمع المصري، والارتقاء بالصناعة في مصر.
أهم المجالات التي يقوم باستضافاتها المهرجان هي مجال العقارات والطب بمختلف تخصصاته، بالإضافة الي التصميم المعماري وتصميم الأثاث، وأخيرًا مجال الأزياء والتجميل والحفلات.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 إبريل.. انطلاق مهرجان نيش أووردز لتكريم نجوم الفن وصناع عالم الموضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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