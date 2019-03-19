13 إبريل.. انطلاق مهرجان نيش أووردز لتكريم نجوم الفن وصناع عالم الموضة

أعلن نادى غالى، رئيس مجلس إدارة الشركة، المنظمة لفاعليات مهرجان جوائز نيش "niche awards"في دورته الثانية عن إقامة احتفالية ضخمة في أحد فنادق القاهة الفخمة، وذلك يوم السبت الموافق ١٣ ابريل بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع المصرى.

ويقيم مهرجان نيش أووردز، التابع لمجلة نيش البريطانية الشهيرة والتي تطبع باللغة الإنجليزية في مصر احتفالية تضم صفوة من فناني مصر ونجوم المجتمع وأفضل الشركات المنتجة للأعمال الدرامية والسينمائية والغنائية.

ويقوم المهرجان باستضافة وتكريم، عدد كبير من مديرين و رجال أعمال كبرى الشركات والعلامات التجارية، وذلك تقديرًا لما قدموه لخدمة المجتمع المصري، والارتقاء بالصناعة في مصر.

أهم المجالات التي يقوم باستضافاتها المهرجان هي مجال العقارات والطب بمختلف تخصصاته، بالإضافة الي التصميم المعماري وتصميم الأثاث، وأخيرًا مجال الأزياء والتجميل والحفلات.