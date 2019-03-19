وقال مورينيو في تصريحات صحفية مع شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية: ما يفعله مبابي مع باريس سان جيرمان لا يصدق، نحن لا نحتاج للتفكير في الكيفية التي سيكون عليها بعد خمسة أو عشرة سنوات من الآن.
واضاف: رونالدو وميسي تجازوا الثلاثين من العمر ونيمار في عامه الـ27، لذلك سيكون مبابي في الوقت الحاضر أفضل لاعب على الاطلاق، يستحق أن يكون الأغلي في العالم.
وارتبط مبابي بالانضمام لريال مدريد في الصيف المقبل وسط رغبة واضحة من النادي الملكي بالتعاقد مع الموهوب الصغير الفرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو: مبابي سيكون الأغلي في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.