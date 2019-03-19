أغلى حمامة فى العالم سعرها مليون وربع مليون يورو

فى الساعات الأخيرة للمزاد، تضاعف المبلغ المعروض لشراء الحمامة "الرياضية" ليضفى هذا الإنجاز شهرة أكبر لسمعة إقليم فلاندرز الغربى المعروف بتقليد تربية حمام السباق فى بلجيكا، وذلك حسب ما نشرته "euro news".
ملاك الحمامة "أرماندو"، وهما أب وابنه يدعيان جويل، وديتر فيرشوت، قالا إنهما لم يكونا يتوقعان أن يدر المزاد مثل هذا المبلغ، وأن 500 ألف يورو كانت أقصى ما كان ينتظرانه لبيع الحمامة ، التى تبلغ من العمر 5 أعوام، لذلك كان الحدث أمرًا لا يصدق، لكن يبدو أن مواطنًا صينيا من "العارفين" قد أدرك أهمية "أرماندو" باعتباره استثمارا، فقرر رفع المزاد إلى أن وصل لمليون وربع مليون يورو.
ويبدو أن المالك الجديد قد رسم للحمامة مستقبلًا مختلفًا، إذ يتوقع ألا يخوض غمار سباقات أخرى بعد اليوم، لأنه اقتناه بغرض إنجاب حمامات يمكنها بعد ذلك المشاركة فى سباقات رياضية، كما أنه من غير المعروف إن كان "أرماندو" سيبقى فى بلجيكا أم سيهاجر إلى وطنه الثانى.
وكان المبلغ القياسى الذى سُجّل لبيع هذا النوع من الحمام، قد قُدّر بنحو 360 ألف يورو خلال مزاد أقيم قبل سنتين، وكانت بطلته حمامة تدعى جولدن برينس أو الأمير الذهبى، وهى أيضًا من من بلد "الرفيق" أرماندو.
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