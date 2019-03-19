خادم الحرمين يعتمد الكاروري سفيرا للسودان بالمملكة



قال خادم الحرمين الشريفين؛ جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ ان سياسات المملكة العربية قال خادم الحرمين الشريفين؛ جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ ان سياسات المملكة العربية السعودية تقوم على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وتبنيها الاعتدال ومحاربة الإرهاب والتطرف. وطلب جلالة الملك من جميع السفراء الاهتمام بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولهم والمملكة وتبني الزيارات المشتركة لرجال الأعمال بما ينمي العلاقات بين شعوبهم والمملكة. وقالت وزارة الخارجية السودانية؛ في بيان اليوم الاثنين؛ السفير عبدالعظيم محمد الصادق الكاروري قدم أوراق اعتماده سفيرا معتمدا للسودان بالمملكة العربية السعودية. ونقل السفير لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس عمر البشير وبالمقابل طلب جلالة الملك نقل تحياته للسيد الرئيس.

وخاطب خادم الحرمين الشريفين السفراء الذين قدموا اوراق اعتمادهم وقدم لهم التهنئة.

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