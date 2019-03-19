فان دايك: كل أندية الدوري الإنجليزي تتمنى وجود محمد صلاح معها

وقال فان دايك، خلال تصريحات للموقع الرسمى لليفربول، إن جميع أندية الدوري الإنجليزي تتمنى تواجد محمد صلاح معها، مشيرا إلى أنه لاعب عالمى.
وأضاف أن الأهداف ستأتى له، فقط عليه الاستمرار فى عمله وسيعود مرة أخرى إلى تسجيل الأهداف كما تعودت منه جماهير ليفربول.
ونجح محمد صلاح فى تسجيل 17 هدفا فى مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يحتل بها وصافة ترتيب هدافى البريميرليج خلف الأرجنتينى سيرجيو أجويرو.
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