شاومي تقدم هاتفها "Redmi Note 7 Pro" في الصين بسعة 128 جيجابايت

قدمت شركة شاومي، اليوم الإثنين، هاتف Redmi Note 7 Pro للسوق الصيني بنموذج يتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام، وسعة تخزين 128 جيجابايت.

كان إعلان شاومي الأول عن هاتف Redmi Note 7 Pro في الهند خلال الشهر الماضي، حيث جاء الهاتف بشاشة 6.3 إنش مميزة بجودة عرض Full HD بلس، مع أبعاد 19:5:9 وزجاج منحني 2.5D، كما جاء الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 675 ثماني الأنوية، مع كرت شاشة Adreno 612.

واليوم تقدم شاومي الهاتف للسوق الصيني من جديد لكن مع ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام، وسعة تخزين 128 جيجابايت، كما يدعم الهاتف بطاقة تخزين خارجي microSD حتى سعة 256 جيجابايت، ويضم بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن Quick Charge 4.

أيضاً لا تختلف مواصفات هذا الإصدار عن الإصدار الأول، حيث من المقرر أن يعمل هاتف Redmi Note 7 Pro بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة MIUI 10، على أن ينطلق هذا الإصدار في السوق الصيني في 22 من مارس بسعر 238 دولار.