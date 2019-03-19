الجزائر تعلق كل رحلات "بوينغ 737 ماكس 8 و 9"

قالت قناة النهار التلفزيونية اليوم الاثنين إن سلطة الطيران المدني الجزائرية علقت كل عمليات طيران طائرات البوينج من طرازي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 كإجراء وقائي عقب تحطم طائرة لشركة الطيران الإثيوبية الأسبوع الماضي.

وأدت كارثة الطائرة الإثيوبية التي تحطمت الأسبوع الماضي، إلى إيقاف عدد كبير من شركات الطيران حول العالم العمل بطراز طائرة بوينغ 737 ماكس.

ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، الأحد الماضي، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

وكانت قد أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية بتاريخ 10‏/03‏/2019 عن تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737- 800".

وذكرت في بيان صادر يوم الحادث: "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]".