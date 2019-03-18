والي وسط دارفور: خلو سجن زالنجي من المعتقلين

أكد والي وسط دارفور، اللواء الركن خالد نورالدائم، خلو سجن زالنجي من المعتقلين السياسيين، ووجه إدارة سجن زالنجي بتوفير خدمات الماء والكهرباء والاهتمام بأمر تدريب وإصلاح النزلاء. وأفاد نورالدائم خلال تصريحات، الإثنين، أن مرحلة السجن تعد بداية حياة جديدة لتصحيح الأخطاء ومراجعة الذات. من جانبه أكد مدير سجن زالنجي بالنيابة، المقدم مهدي عبدالله، سعي إدارة السجن لإيجاد حل شامل لقضية الصرف الصحي ومعالجة أمر المياه والكهرباء. هذا وقد طالب النزلاء بتوفير الأدوية وتهيئة البيئة الصحية داخل السجن، مطالبين حكومة الولاية بالتدخل العاجل وإعادة النظر في مسألة تأخير زيارات النيابة للسجن.

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