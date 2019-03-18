المريخ يستدعي السماني الصاوي

التاريخ: 18-مارس-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة قال الاستاذ محمد جعفر قريش الأمين العام لنادي المريخ أن مجلسه استدعى لاعب وسط الفريق السماني الصاوي رسميا للتحقيق معه عن أسباب غيابه في الفترة الماضية وأشار إلى أن المجلس يسعى دائما وأبدا إلى معالجات تربوية بينه وبين اللاعبين قبل تطبيق اللوائح لحل جميع المشاكل التي تواجه هؤلاء اللاعبين سواء كانت مالية او علاجية أو اجتماعية او خلافه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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