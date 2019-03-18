"هيئة حقوقية" تدعو حماس لوقف الانتهاكات في غزة

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حركة حماس وأجهزتها الأمنية بالتوقف الفوري عن الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "على حركة حماس والأجهزة الأمنية في قطاع غزة الوقف الفوري لجميع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، من اعتقالات واقتحامات واعتداء على المتظاهرين ووقف التحريض على النشطاء والصحافيين وإتاحة الحق للمواطنين في التعبير عن رأيهم بما في ذلك حقهم في التظاهر السلمي".

وأضافت الهيئة، أن "حالة الانتهاكات القائمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة في أعقاب التظاهرات السلمية الأخيرة قد خلقت اجواء تحريضية على المعارضين السياسيين والنشطاء".

واعتبرت الهيئة، الاعتداء الذي تعرض له الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة، عاطف أبوسيف، تصعيداً خطيراً في مجرى الأحداث، مطالبة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بسرعة الكشف عن الفاعلين واحالتهم للمحاكمة حفاظا على السلم الأهلي.

وتواصل حركة حماس منذ أيام، حملات اعتقالات واعتداءات واسعة على نشطاء وصحافيين وسياسيين في قطاع غزة، ضمن قمعها للحراك الشعبي الذي خرج مناهضة للغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، والضرائب التي تجبيها حماس من غزة.