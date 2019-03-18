الهلال يترقب قرار"الكاف" بشأن بوي

دفع نادي الهلال السوداني بخطابٍ رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن البطاقة التي نالها لاعب الفريق عبد اللطيف بوي عن طريق الخطأ في مباراة زيسكو الزامبي في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة الكنفدرالية. وأوضح الأمين العام لنادي الهلال حسن علي عيسى أن الالتماس يجئ بعد خطأ الحكم في تدوين البطاقة التي نالها اللاعب حسين الجريف بعبد اللطيف بوي. ويترقّب الهلال قرار "الكاف" بشأن اللاعب عبد اللطيف بوي تجنبًا لفقدانه في مرحلة ربع نهائي بطولة الكنفدرالية. وتأهل الهلال إلى الدور ربع نهائي من كأس الاتحاد الأفريقي بعد فوزه على ناكانا الزامبي بأربعة أهداف مقابل هدف، الأحد في المرحلة السادسة من دوري المجموعات.



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