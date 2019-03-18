نزاع بين مستثمر قطري وشركة التضامن..التفاصيل

الخليج 365 : وقفت هيئة التحكيم على نزاع استثماري ضخم وقع بين مشروع استثماري زراعي مالكه مستثمر قطري الجنسية، وشركة التضامن الإسلامي للتجارة والاستثمار المحدودة، كان بينهما تعاقد لبيع المشروع علف برسيم للشركة لعام كامل، بموجب اتفاق تم بينهما، إلا أن المشروع فشل في تنفيذ العقد فور استلامه مقدماً من الشركة من جملة مبالغ العقد، لتبدأ مرحلة الخلاف واللجوء إلى الاحتكام لدى هيئة التحكيم التي أصدرت حكماً الزمت فيه المشروع بسداد ملايين الجنيهات لصالح الشركة. المادة السابقة فضائية الهلال تكشف أسباب استبدال (جدية) ب (لوشي) في يلا نغني المقالة القادمة الكشف عن أسباب ندرة الأسمنت في الأسواق

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