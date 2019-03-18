فضائية الهلال تكشف أسباب استبدال (جدية) ب (لوشي) في يلا نغني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

{ استفهامات كثيرة تركتها الإعلامية “جدية عثمان” بغيابها هذا العام عن برنامجها التلفزيوني الرمضاني (يلا نغني) الذي يبث على قناة الهلال الفضائية، وعدم حضورها من لندن هذا العام لتسجيل حلقات النسخة الثانية التي تبث في رمضان القادم، البعض عزا عدم حضورها للتسجيل للظروف الحرجة التي تمر بها

البلاد، وآخرون ذهبوا إلى عدم حضورها هذا العام بسبب خلافات بينها وإدارة القناة وصلت إلى طريق مسدود . لكن المخرج “عبد الرحمن سوركتي” أكد أن أسباب عدم حضور المذيعة “جدية عثمان” سببه عدم حصولها على فترة إجازة كافية من المؤسسة

الإعلامية التي تعمل بها ومقرها لندن، وقال إن فترة الإجازة التي أعطيت لها لا تتجاوز الأسبوع، وبالطبع هذه الفترة لا تمكنها من التسجيل حلقات البرنامج (ثلاثين حلقة) تحتاج لزمن طويل لبروفات ثم التسجيل، وأضاف “سوركتي” قائلاً: لهذا وقع الخيار على المذيعة “لوشي” لتحل محلها.